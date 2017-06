Gemeente waarschuwt voor buizerd met nest in Sterksel

STERKSEL - De gemeente Heeze-Leende waarschuwt voor een buizerd die actief is op het kruispunt van de Averbodeweg met de Stoeiing in Sterksel. Volgens een woordvoerder gaat het waarschijnlijk om een buizerd met een nest kleintjes die ze wil beschermen.

De kans bestaat daarom dat de vogel mensen die daar fietsen of wandelen als bedreiging gaan zien. “Voor de mensen die recreatief of voor hun werk daar fietsen of wandelen, hou rekening met het feit dat de buizerd daar zit”, waarschuwt de gemeente.



De gemeente waarschuwde begin deze maand ook al voor de aanwezigheid van een roofvogel in de buurt van de Huisvenseweg.