Op de bus wachten was nog nooit zo relaxed! [FOTO]

EINDHOVEN - Wachten op de bus was nog nooit zo ontspannen als aan de Tongelresestraat in Eindhoven.

Toen Hans van Hamersveld door de Eindhovensestraat liep, spotte hij deze alternatieve busbank. Het stuk meubilair - waar iemand ongetwijfeld vanaf wilde - zal in ieder geval een stuk lekkerder zitten dan het normale bushok-ameublement.



Het is onduidelijk hoe lang men nog zal kunnen genieten van dit stukje comfort in de Tongelresestraat.