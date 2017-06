Wie is de echte? Guus Meeuwis onthuld in Madame Tussauds

TILBURG/AMSTERDAM - Het is nauwelijks van echt te onderscheiden. Guus Meeuwis is woensdagmiddag vereeuwigd als 'wassen Guus' in Madame Tussauds.

De Tilburgse zanger staat naast Marco Borsato in het Amsterdamse wassenbeeldenmuseum. In april poseerde Meeuwis meerdere malen ten gunste van zijn 'wassen tweelingbroer'.



Vierhonderd foto's

Het geduld van 'de echte Guus' werd flink op de proef gesteld. Hij moest twee maal gedurende drie uur stilzitten. In totaal werden vierhonderd foto's van hem gemaakt. Ook werden wel vijfhonderd maten van de zanger genoteerd, bijvoorbeeld de afstand tussen zijn ogen.



Het is niet de eerste keer dat Guus groots wordt afgebeeld. Woensdag werd ook een drie meter hoge muurschildering onthuld bij het PSV-stadion. Naast Meeuwis staan daar ook PSV’er Jorrit Hendrix en anderen op. Het is een cadeautje van de shirtsponsor.