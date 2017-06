De Springplank heeft selectie aan de poort: niet iedereen wordt bijgepraat

DEN BOSCH - Op basischool De Springplank in Den Bosch worden de ouders woensdag bijgepraat over de onstane situatie op school. De ouders worden in groepjes naar binnen geloodst en bijgepraat, nadat ze door beveiligers worden gecontroleerd. Alleen niet iedereen mag naar binnen.

Verslaggever Rob van Kaathoven staat woensdag voor de school aan de Hambakendreef in Den Bosch en ziet dat sommige ouders worden geweigerd. "Ze mogen niet naar binnen en zijn daar boos over. Zij willen ook duidelijkheid over wat er op school aan de hand is."



Waarom de ouders worden geweigerd, is nog niet duidelijk.



Dinsdagavond liepen de emoties hoog op toen een groep van zes ongeruste ouders en grootouders bij elkaar kwamen om de kwestie te bespreken. Afgelopen vrijdag meldde een andere moeder namelijk een nieuw geval van seksuele handelingen tussen twee jongetjes. Het was niet de eerste keer dat dit gebeurde en de ouders wilden meer duidelijkheid.