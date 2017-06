Grote muurschildering van Guus Meeuwis en Jorrit Hendrix onthuld

EINDHOVEN - De graffitikunstenaars van Studio Giftig zijn al bijna twee weken bezig geweest met de grote muurschildering aan de PSV-laan bij het Philips Stadion. Woensdagmiddag werd het dan eindelijk onthuld.

De muurschildering is dertig meter breed en drie meter hoog en beslaat een aanzienlijk stuk van de betonnen muur bij het stadion van PSV. De muurschildering bestaat in totaal uit vijf portretten: Guus Meeuwis, PSV’er Jorrit Hendrix, een gamer, een oudere vrouw en een astronaut, allen gehuld in het nieuwe shirt van PSV.



Studio Giftig

De mannen van Studio Giftig zijn verantwoordelijk voor meerdere grote schilderingen langs het spoor in Eindhoven. “We hebben nog ideeën voor de rest van de muur, maar dat is nog niet concreet”, aldus Van Swaemen.