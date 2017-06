Politie in de fout bij afhandeling ernstig ongeluk Carlinda (17), toch geen doorrijder

TILBURG - De polite heeft een fout gemaakt in de afhandeling van het ongeluk waarbij Carlinda Baars ernstig gewond raakte. Carlinda en haar familie verkeerden twee weken in de veronderstelling dat de automobilist die de aanrijding veroorzaakte, was doorgereden. Nu blijkt dat de man zich wel degelijk direct na het ongeluk heeft gemeld bij de politie.

Volgens een politiewoordvoerder is er sprake van een 'communicatiefout' waarbij de politie er vanuit was gegaan dat de familie hierover wel was geïnformeerd. "Dit had niet mogen gebeuren", aldus de woordvoerder.



De 17-jarige Carlinda brak op 14 juni haar rug toen ze op de fiets werd aangereden vlak bij haar ouderlijk huis in Tilburg. Door de klap kon ze zich weinig herinneren van het ongeluk. De automobilist was in haar beleving even uitgestapt en daarna weggereden.



LEES OOK: Carlinda (17) brak haar rug bij een ongeluk, de dader is onvindbaar



Volgens de politie heeft de man wel degelijk geprobeerd om haar te helpen. Hij zou hier alleen niet de kans toe hebben gehad omdat Carlinda op eigen gelegenheid al naar huis was gefietst. Op het politiebureau heeft de man volgens de politie ook geïnformeerd naar de toestand van het meisje.



Politie maakt excuses

Waar het precies is fout gegaan in de communicatie kan de politie niet zeggen. Woensdag is de politie bij de familie Baars langs geweest. Daarbij hebben de agenten hun excuses aangeboden. Volgens de politie was er sprake van een goed gesprek.



De ouders en Carlinda hebben de excuses aanvaard. Ze dienen waarschijnlijk wel een klacht in over de gang van zaken. "Dit heeft er bij ons zo ingehakt. We kunnen dit niet zomaar accepteren", aldus Sandra Baars. Volgens beide partijen was het een goed gesprek en is de lucht geklaard.