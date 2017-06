Seksualiteit en kinderen: wat kan wel en wat kan niet?

EINDHOVEN - Jonge kinderen die zichzelf en elkaar ontdekken: wat is normaal en wanneer wordt er een grens overschreden? Het is een vraag die veel ouders zich zullen stellen nadat duidelijk werd dat kinderen op basisschool De Springplank in Den Bosch elkaar betasten, onder de wc doorkijken en elkaars geslachtsdelen in de mond nemen.

LEES OOK: Groep jonge kinderen betrokken bij seksspelletjes op Bossche basisschool



Caroline van Breda is orthopedagoog en ziet dat veel mensen terugdeinzen van een onderwerp als dit. “Zodra het over kinderen en seksualiteit gaat, schrikken mensen al snel, terwijl het eigenlijk helemaal niet om te schrikken is”, vertelt Van Breda.

Experimenteren is normaal

“Kinderen experimenteren altijd, het is net zo normaal als een nieuw spelletje ontdekken”, zegt Van Breda. “Het is dan aan begeleiders, ouders en de school om de grenzen van dat spelletje aan te geven, om aan te leren wat wel en wat niet hoort.”

De vraag is dan wanneer kinderen die grenzen overschrijden. Caroline van Breda: “Vol op het schoolplein bij elkaar kijken, dat gaat te ver. Dan moet je uitleggen dat dat niet zomaar kan.”

Ook als kinderen door elkaar gedwongen worden, zoals mogelijk het geval was op de school in Den Bosch, gaat dat uiteraard een grens over. “Helaas komt dat wel vaker voor, zeker als kinderen in hun eigen kindertijd iets vervelends hebben meegemaakt op seksueel gebied. Dan kunnen ze gaan kopiëren wat ze hebben gezien of ervaren.”



De Rutgers stichting heeft ook een lijstje criteria geformuleerd voor seksueel overschrijdend gedrag.



LEES OOK: Seksspelletjes op basisschool: niet alle ouders welkom op bijeenkomst



Bespreekbaar maken

Experimenteren met seksualiteit en bij elkaar in de broekjes kijken moet volgens de orthopedagoge wel een signaal zijn om er over te praten in de klas. “Kijk dan waar die interesse vandaan komt en bespreek dat het niet de bedoeling is om bij elkaar op het schoolplein of in de toiletten te gaan kijken.”



Als handvat voor een gesprek over seksualiteit bestaan verschillende digitale lesmethoden.



Tips

Als je als school geconfronteerd wordt met een kwestie zoals deze, is het volgens Caroline van Breda dan ook zaak om met een deskundige te gaan praten. “Observeer wat er gebeurt op het plein. Vervolgens is het belangrijk dat je de ouders voorlicht over wat er gebeurt en hoe ze het thuis bespreekbaar kunnen maken.”

“Het is sowieso belangrijk om al vroeg uit te leggen wat het verschil is tussen jongens en meisjes. Praat met je kind en praat op het niveau van je kind.”



Tot slot benadrukt de orthopedagoge dat er niks mis is met seksualiteit en dat de kinderen dat ook niet moeten denken, anders krijgen ze daar later in hun ontwikkeling problemen mee.