Popsterren zoals Rihanna zijn gek op de hoge hakken van deze Eindhovense ontwerpster

EINDHOVEN - De Eindhovense schoenenontwerpster Zeynep Dag maakt internationale furore met haar unieke schoenen. Sterren als Kylie Jenner en zangeres Rihanna zijn helemaal fan van de hoge hakken van haar merk Alzúarr. Rihanna bestelde meteen de halve collectie.

Pas sinds februari zijn de schoenen van Zeynep Dag online te koop. En nu al heeft de Eindhovense een klandizie waar de meeste ondernemers alleen maar van kunnen dromen. "Rihanna had de schoenen gezien op Instagram en heeft meteen de helft van de collectie besteld.” Dat kostte de zangeres een flinke duit. Ze bestelde voor drieduizend euro aan hakken.

600 euro

Dag heeft wel een idee waarom haar schoenen zo’n enorm succes zijn. "Het zijn exclusieve, handgemaakte schoenen die niet in een fabriek kunnen worden gemaakt. Ik denk dat dat vrouwen wel trekt. Ze zijn extravagant, maar ook ontzettend sexy. Het maakt de klant niet uit dat ze 500 a 600 euro kosten. Als ze maar een uniek exemplaar kunnen krijgen."

Achter elke schoen van Dag zit een verhaal en een visie. Haar dierbaarste ontwerp is de schoen met de orchidee. “Die collectie is een ode aan mijn moeder. Mijn moeders lievelingsbloemen zijn orchideeën. Het is een tijdloos design en de liefde voor mijn moeder is ook tijdloos”, legt de ontwerpster uit.

Zeynep Dag zet groot in en wist vanaf het begin af aan dat Hollywoodsterren haar designs moesten gaan dragen. Ze werkt nu samen met de stylistes van bijvoorbeeld Amber Rose en Vanessa Hudgens. "Ik wilde altijd al een groot internationaal merk opzetten, maar er werd tegen mij gezegd dat dat niet kon. Ik geloof erin en ga er keihard voor. Het is niet makkelijk geweest maar de kracht is doorgaan.”

Pistolen

Een thema dat ook terug te vinden is een andere populaire schoen van Dag, namelijk die met een opvallend pistool op de wreef. "Vaak associëren mensen pistolen met kracht, maar voor mij zijn pistolen juist een teken van machteloosheid. Maar ook al voel je je machteloos in het leven, de kracht is toch door blijven gaan."

De plannen om Alzúarr groter te maken, gaan dus gewoon door. “Mijn droom is om winkels te openen in Dubai, Parijs en New York. Begin juli open ik mijn eerste pop-upstore in Parijs. Over vier weken vlieg ik naar Dubai om daar de eerste stappen te zetten.” Dat haar ontwerpen niet altijd even comfortabel zijn, maakt de ontwerpster niks uit: “Een echte vrouw loopt op hakken!”