Moord in Chaam: mogelijk verband met steekpartij Fort Oranje

CHAAM/RIJSBERGEN - De politie onderzoekt of er een verband is tussen de vermoorde man in Chaam en de gewelddadige steekpartij op camping Fort Oranje in Rijsbergen van afgelopen mei. Dat schrijft BN deStem. Twee Roemeense mannen raakten toen zwaargewond.

De politie meldt dat de vijf mannen die zijn aangehouden vanwege de moord in Chaam, vastzitten in beperking. De vrouw die in eerste instantie ook werd aangehouden, is geen verdachte. Wel is ze als getuige gehoord.



LEES OOK: Twee Roemenen mishandeld in caravan Fort Oranje

Roemeense mannen

Volgens BN deStem gaat het om vijf Roemenen. Zij verbleven in het huis naast de plek waar het lichaam lag dat woensdagochtend werd gevonden op een oprit in Chaam. In het huis waren ook een baby en een kind van acht aanwezig. Zij worden volgens de politie zo snel mogelijk herenigd met hun moeder, die onderweg is vanuit het buitenland.

Het onderzoek naar de plaats delict gaat donderdag verder. De identiteit van het slachtoffer is nog onbekend.