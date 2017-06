Over leven met kanker, LIVE op Omroep Brabant

EINDHOVEN - Het vernieuwde Máxima Oncologisch Centrum (MOC) in Veldhoven wordt donderdag officieel geopend. Speciaal voor de opening is Omroep Brabant van tien uur 's ochtends tot één uur uur 's middags te zien en horen vanuit het ziekenhuis. Patiënten en specialisten delen hun verhaal 'over leven met kanker’. We laten zien hoe het nieuwe centrum werkt en brengen persoonlijke verhalen van patiënten en hun familie.

Het programma Brabants Bont komt deze dag live vanuit het Máxima Oncologisch Centrum. Kijk en leef mee met de patiënten en hun verhalen.



Steun met een vezoekje

Wil je iemand een hart onder de riem steken die met deze vreselijke ziekte te maken heeft? Dan geven we je graag de kans. Je kan de hele dag een plaatje aanvragen en je verhaal delen. Doe dat door een mail te sturen naar overlevenmetkanker@omroepbrabant.nl.



Het MOC

In het Máxima Oncologisch Centrum (MOC) kunnen patiënten terecht bij het vermoeden op en voor de behandeling van diverse vormen van kanker. Alle specialisten werken gezamenlijk op één locatie. Door deze nauwe samenwerking en persoonlijke benadering biedt het MOC de beste zorg.



Het nieuwe MOC is ingericht om de tijd die de patiënt en zijn naaste er doorbrengt zo aangenaam mogelijk te maken.



Speciale wachtruimte

De wachtruimte is niet alleen ingericht voor patiënten die kortdurend wachten op de afspraak met hun zorgverlener. Ook bij meerdere afspraken op een dag kunnen patiënten aangenaam op het MOC verblijven. Er is een aparte telefooncel voor het voeren van privé telefoongesprekken. De ‘tuin van gedachten’ grenzend aan het oncologisch centrum biedt verschillende plekjes om even bij te komen en zaken te overdenken.