'PSV'er Menno Koch in onderhandeling met NAC Breda'

BREDA - Het lijkt erop dat NAC Breda verdediger Menno Koch over gaat nemen van PSV. Dat meldt Voetbal International.

De zaakwaarnemer van Koch zegt dat hij in onderhandeling is met de Bredanaars over een driejarig contract. Koch speelde in 2015 al eens voor NAC, toen op huurbasis. Na negen optredens liep hij toen een zware kruisbandblessure op.



De 22-jarige verdediger komt uit de jeugdopleiding van PSV. Hij wist echter niet door te breken in de hoofdmacht in Eindhoven. Vorig seizoen werd hij verhuurd aan (Jong) FC Utrecht, maar daar wist hij geen potten te breken.