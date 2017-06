Kettingbotsing met vijf auto’s, vrouw gewond naar het ziekenhuis

EINDHOVEN - In de Onze Lieve Vrouwestraat in Eindhoven is woensdagavond een kettingbotsing gebeurd waarbij vijf auto’s waren betrokken. Een vrouw raakte gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens een omstander hadden een of meerdere automobilisten vermoedelijk last van de laagstaande zon.



De betrokken auto’s raakten flink beschadigd.