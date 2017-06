'Bas de eerlijke vlogger' is een ware internethit [VIDEO]

BOXTEL - Meer dan een jaar geleden maakte Berend-Jan uit Boxtel een YouTubefilmpje als 'Bas de eerlijke vlogger'. Het werd door zijn vrienden op Facebook bekeken, maar van een ‘viral’ succes mocht je zeker niet spreken. Totdat het filmpje twee weken geleden op Dumpert werd gepost en hij binnen de kortste keren 700.000 views had. Boxtel is een YouTube-ster rijker.

In het filmpje neemt Berend het concept vloggen op de hak door zichzelf bijna te eerlijk te presenteren als zijn typetje Bas. “Ik maak al twee jaar filmpjes, samen met mijn vriendin, die het filmde”, legt Berend uit. “Maar bij dit filmpje was mijn vriendin ziek en moest ik opeens mezelf filmen, waardoor ik de rol van een vlogger aannam.”





“Het was helemaal niet de bedoeling om een parodie te maken, of een vlog. Maar het liep gewoon zo", vertelt de 25-jarige Berend. “Een echte vlog-ster worden, daar voel ik niet echt iets voor.” Vorige week heeft hij nog een vervolg op het filmpje gemaakt. Die is op Dumpert nu al zo’n 300 duizend keer bekeken.De grappenmaker wilde na de middelbare school met zijn vrienden opleiding tot muziekproducer volgen aan de Rockacademie in Tilburg. “Toen werd ik als enige niet aangenomen en volgde ik maar mijn eigen weg”, vertelt hij. Tot een half jaar geleden verdiende hij zijn geld als grafisch vormgever en films monteren. Toen begon hij een sabbatical om zich creatief te ontwikkelen en nu betaalt dat zich uit.Nu wordt hij van alle kanten benaderd om samenwerkingen aan te gaan en is woensdag zijn videoclip de best bekeken video op Dumpert. “De muziek eronder heb ik ook gemaakt”, legt hij uit. Wat hij met al deze aandacht en creativiteit gaat doen, moet nog blijken. “Ik ben blij met alle positieve reacties die ik krijg. Ik vind het vooral leuk om filmpjes en muziek te maken. We gaan het nog zien!”