Basisschool De Springplank uit Den Bosch over seksspelletjes: ‘We nemen het zeer serieus’

DEN BOSCH - Het bestuur van basisschool De Springplank in Den Bosch neemt de signalen van ouders over seksspelletjes tussen jonge kinderen op school ‘zeer serieus en begrijpt dat ouders verontrust zijn’. Dat schrijft de school woensdagavond in een schriftelijke reactie.

De school zegt verder dat het met onafhankelijke deskundigen aan de slag gaat om uit te zoeken wat er precies aan de hand is. Ook wil de school aanvullende maatregelen nemen om een ‘veilig schoolklimaat voor kinderen, ouders en onderwijskrachten te garanderen’. Verder doet de school vanwege de privacy geen verdere mededelingen.



Woensdag kwam via Omroep Brabant aan het licht dat kinderen van groep drie en vier van de basisschool De Springplank met elkaar seksspelletjes deden. Volgens ouders zou het daarbij onder meer gaan om elkaar betasten, elkaars geslachtsdelen in de mond nemen en onder de toiletdeur door kijken.



De basisschool aan de Hambakendreef heeft later op de dag de ouders in groepjes bijgepraat. Daarbij werden sommige ouders geweigerd. Dat leidde tot emotionele en boze reacties van enkele ouders.



