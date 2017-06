Twee schuren verwoest door felle brand in Jacobus Poelsstraat in Oss

OSS - Bij een felle brand zijn woensdagavond twee schuren in de Jacobus Poelsstraat in Oss in de as gelegd.

De brand brak rond elf uur uit in een van de schuren. Het vuur sloeg al snel over naar een naastgelegen tweede schuur. De brandweer had het vuur snel onder controle.



De schuren zijn door de brand volledig verwoest. Ondanks het late uur trok de brand veel bekijks.