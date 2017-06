Politieonderzoek mishandeling No Surrender-lid: wie is deze vastgebonden man?

BREDA - In het onderzoek naar een mishandeling van een No Surrender-lid in Breda is op een in beslag genomen smartphone een foto van een vastgebonden, nog onbekende, man opgedoken. De politie wil graag weten wie deze man is.

Dat meldt De Telegraaf woensdagavond op basis van een politiefoto die in het bezit is van de krant. De man ligt vastgebonden aan een verwarming. Zijn ogen en mond zijn afgeplakt en zijn benen zijn met plastic bij elkaar gebonden.



De mishandeling en ontvoering van de Bredanaar vond vorig jaar september plaats op de parkeerplaats van IKEA in Breda. De man werd voor het oog van bezoekers door vier mannen geslagen en geschopt. Daarna werd hij ontvoerd.



Geen aangifte

De Bredanaar liep diverse verwondingen op in zijn gezicht maar wilde geen aangifte doen en de politie niet meer vertellen over de mogelijke daders en het motief.



De opsporingsprogramma’s Bureau Brabant en Opsporing Verzocht lieten beelden zien van de mishandeling. Inmiddels zijn vier mannen uit Axel, Hulst, Den Haag en Rotterdam opgepakt voor de mishandeling en ontvoering.