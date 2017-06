'Man wilde of moest waarschijnlijk uit motorclub stappen'

BREDA - De man die te zien is op een foto waarop hij vastgebonden is aan een verwarming wilde of moest waarschijnlijk uit motorclub No Surrender stappen. Met dit scenario houdt de politie rekening, volgens de Eindhovense misdaadjournalist John van den Heuvel.

De politie ontdekte de foto op een telefoon die in beslag werd genomen tijdens het onderzoek naar de mishandeling van een ander No Surrenderlid in Breda.



'Poot uitdraaien'

Het is nog onbekend wie de man is. De foto van de man lekte woensdagavond uit via De Telegraaf. Volgens Van den Heuvel maakt de politie zich zorgen over het lot van de man. "De politie weet niet wie het is en hoe het met hem is afgelopen."



De misdaadjournalist wijst erop dat het vaker voorkomt dat mensen die uit een motorclub stappen mishandeld worden, geldbedragen moeten betalen of op een andere manier worden afgeperst. "Aan het hele systeem van uit zo'n club gezet worden, lijkt een soort verdienmodel te zijn gekoppeld om zo oud-leden nog een poot te kunnen uitdraaien. Soms letterlijk."