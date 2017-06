Alles op één plek, ook artsen zijn blij met vernieuwde Máxima Oncologisch Centrum

VELDHOVEN - Met de opening van het vernieuwde Máxima Oncologisch Centrum (MOC) in Veldhoven wordt het de patiënt iets gemakkelijker gemaakt. De artsen zijn er net zo blij mee. “Het is een opluchting voor de patiënt, maar ook voor de dokter”, vertelt chirurg Gerrit Slooter.

Verslaggeefster Alice van der Plas sprak uroloog Laurent Fossion, vlak voordat hij de operatiekamer in moest voor een grote operatie. Ook hij vindt het centrum een enorme vooruitgang. Uniek is volgens Fossion dat alles op één locatie zit. “Zo kunnen we snel de best mogelijke zorg bieden”, legt hij uit.

“We zijn een van de eerste ziekenhuizen waarbij de oncoloog, de radioloog en de uroloog bijvoorbeeld op dezelfde plek zitten. Voor overleg hoef ik maar een deur verder.” Als uroloog heeft Fossion veel te maken met prostaatkanker. “We kunnen die mensen vaak genezen. Dat is het fijne aan mijn werk.”

Medisch traject

Chirurg Gerrit Slooter legt uit waarom het medisch traject voor de patiënt gemakkelijk wordt. “Mensen die een kwaadaardige aandoening hebben, hebben vaak veel verschillende behandelaars. Die heb je allemaal nodig. Maar wat altijd miste, is dat alle dokters bij elkaar zaten. Als patiënt moest je het hele ziekenhuis door. Nu zit alles op één plek.”



Het vernieuwde Máxima Oncologisch Centrum (MOC) in Veldhoven wordt donderdag officieel geopend. Speciaal voor de opening is Omroep Brabant van tien uur 's ochtends tot één uur uur 's middags te zien en horen vanuit het ziekenhuis. Patiënten en specialisten delen hun verhaal 'over leven met kanker’. We laten zien hoe het nieuwe centrum werkt en brengen persoonlijke verhalen van patiënten en hun familie.