Vincent Nguyen verruilt New Heroes voor avontuur in Vietnam: 'Basketbal kan volkssport worden'

DEN BOSCH - Basketballer Vincent Nguyen maakt een opvallende transfer. Van het hoogste niveau in Nederland naar de Vietnamese basketbalcompetitie. Van New Heroes naar Hanoi Buffalo's.

Nguyen heeft de Vietnamese roots van zijn vader, die is geboren in het Aziatische land. "In de competitie hebben ze een speciale plek voor sporters met een afkomst zoals ik. Daar kom ik voor in aanmerking."



Potentie

Volgens Nguyen is het Vietnamese basketbal in opkomst. "De sport is daar nog niet heel groot, maar het heeft zeker de potentie om een volkssport te worden. Het niveau is nog niet zo hoog als in Nederland."



Sportief gaat hij er dus niet op vooruit. "Maar dit kun je van twee kanten bekijken", vindt Nguyen. "Ik heb de afgelopen jaren veel op de bank gezeten in Den Bosch. Ik heb een uitstapje gemaakt naar de Belgische competitie, waar ik meer kon spelen. Maar voor mijn ontwikkeling is het belangrijk om veel op het veld te staan. Als dit een stapje lager is, dan moet dat maar."