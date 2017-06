Informatieavond voor bewoners camping Fort Oranje

ZUNDERT - De gemeente Zundert en de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant houden donderdagavond een informatiebijeenkomst voor de bewoners van camping Fort Oranje in Rijsbergen. De bijeenkomst wordt in twee groepen gehouden in het gemeentehuis.

Burgemeester Leny Poppe-de Looff en directeur Tijs van Lieshout van de Veiligheidsregio geven donderdagavond uitleg aan de bewoners en beantwoorden vragen over herhuisvesting en huur, het beheer van de camping en het oprichten van een klankbordgroep.



Twee bijeenkomsten

De informatieavond begint voor de Nederlands sprekende bewoners om kwart voor zeven en duurt tot kwart over zeven. De anderstalige bewoners worden verwacht tussen kwart over acht en kwart voor negen.



Begin deze maand kondigde burgemeester Leny Poppe-de Looff van de gemeente Zundert aan de camping op 4 augustus te zullen sluiten. De gemeente Zundert heeft vorige week per direct het beheer van de camping overgenomen.



