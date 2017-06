'Het barst van special effects', nieuwe Efteling-attractie Symbolica oogst lof na eerste ritten

KAATSHEUVEL - De eerste indrukken van Symbolica, de nieuwe Efteling-attractie, stromen inmiddels binnen. Hoewel de attractie pas zaterdag opent voor bezoekers, kregen abonnementhouders deze week alvast een voerproefje van het magische paleis van mascotte Pardoes. Onder die vroege vogels was Efteling-fan Luc Verheijen.

“Symbolica is zo goed dat je niet aan andere mensen kan uitleggen wat er nou eigenlijk gebeurd is”, zegt hij. In de attractie word je zeven minuten lang door tien verschillende kamers geleid. Net als Fata Morgana is Symbolica een zogeheten dark ride.



“Alles is tot in de puntjes verzorgd. Het decor, de poppen: het is fantastisch. De attractie barst van special effects en kleine details. Ik moet er nog een keer in. Zaterdagochtend om negen uur zit ik voor de poort", aldus de fan.



Lofzang, maar niet onverdeeld

Verheijen is niet als enige vol lof. ”Symbolica... Wat een aanwinst voor de Efteling! Prachtige attractie”, laat @paulvdvenrdl weten op Twitter. En ‎Dominique Leemans-van Heijst‎ schrijft op Facebook dat ze de gehele rit met open mond heeft rondgekeken. “Ik denk dat als je er 100 keer ingaat dat je dan nóg niet alles hebt gezien!”



Ook op Instagram druppelen de eerste recensies van bezoekers binnen. Kykomo mocht de route voor rolstoelgebruikers testen. Hij is enthousiast over de attractie, maar heeft het een en ander over de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers aan te merken.



Ook op Twitter kaart iemand de rolstoeltoegankelijkheid aan. Luc Verheijen vindt daarnaast dat de muziek ‘te zacht staat en dat 'de animatronics wel wat harder mogen praten’.



“We zijn de afgelopen weken nog iedere nacht aan het sleutelen geweest”, zei pretparkdirecteur Fons Jurgens zondag in het Omroep Brabant-praatprogramma KraakDe overdekte familie-attractie is volgens de Efteling een wonderlijk paleis waar niets is wat het lijkt.“Het wordt een nieuwe nummer één attractie”, voegt Jurgens nog toe. “Hij gaat de droomvlucht van de troon stoten.”