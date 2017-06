Henny van der Graaf (84) heeft nog steeds de eerste iPhone

EINDHOVEN - Hij was er als een van de eerste bij toen 10 jaar geleden de eerste iPhone uitkwam: Henny van der Graaf uit Eindhoven. Hij is 84 jaar oud en hij heeft dat eerste toestel nog steeds. “Mijn vrouw gebruikt hem nu.”

Henny zag 10 jaar geleden de beroemde toespraak van Steve Jobs waarin Apple de eerste iPhone aankondigde. “Ik dacht, het wordt eens tijd dat eens een goede telefoon ga kopen”, vertelt Henny. “In Nederland was ie niet te krijgen, dus ik heb hem uit Engeland gehaald. Ik weet nog dat hij toen heel duur was. Ik denk boven de 700 euro.”





De iPhone was in 2007 nog niet te koop in Nederland. Maar omdat er wereldwijd zo'n hype was rond deze telefoon probeerde veel bedrijven hem toch al te verkopen in Nederland. Zoals GSMTrack.nl uit Deurne. Dit bedrijf haalde iPhone's uit Amerika om in Nederland te verkopen.Die eerste iPhone heeft Henny nog steeds. “Een paar jaar geleden kocht ik een nieuwe, een 4S, en heb ik deze aan mijn vrouw gegeven. De eerste batterij zit er zelfs nog in. Dat kan ook niet anders, want je kan de batterij niet meer vervangen.”Waarom dan perse een iPhone? “Ach, het zijn hebbedingetjes”, lacht Henny. Hij is stiekem wel een beetje een Applegeek. Maar toch koopt hij niet elke keer een nieuwe als Apple weer met een toestel komt. “Nee, die 4S van mij doet het nog prima.”