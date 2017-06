Balkondrama: vrouw in revalidatiecentrum, onderbuurman zegt dat hij spijt heeft

ZEVENBERGEN - De 56-vrouw die in maart zwaargewond werd gevonden bij een appartementencomplex in Zevenbergen, zit in een revalidatiecentrum. Wat zij precies mankeert, is niet bekend. Donderdag stond haar 30-jarige onderbuurman voor het eerst voor de rechter voor poging tot doodslag.

De vrouw werd in maart zwaargewond gevonden in de bosjes voor het appartementencomplex aan de Aquamarijn-Amber. Ze was er slecht aan toe en werd in het ziekenhuis in coma gehouden.



Al snel werd haar 30-jarige onderbuurman Jordy M. opgepakt voor betrokkenheid. Donderdag liet hij tijdens een zogeheten pro-formazitting weten dat hij berouw heeft. Waarvan precies werd nog niet duidelijk. Het is nog onbekend wat zich precies heeft afgespeeld tussen Jordy M. en zijn buurvrouw.Forensische rechercheurs hebben de woningen van het slachtoffer en de verdachte onderzocht. Dat nam per appartement twee dagen in beslag.Donderdag bleek dat er nog veel onder de loep genomen moet worden. Zo moet de telefoon van de verdachte nog worden bestudeerd.Een buurvrouw hoorde op de rampzalige donderdagavond veel herrie en geschreeuw in het appartementencomplex."Alles bij elkaar heeft het geruzie en lawaai misschien twintig minuten geduurd. Ik hoorde gebonk tegen de metalen rand van het balkon. Het galmde door het beton heen. Daarna was het stil. Toen keken we vanaf het balkon naar beneden en zagen we iemand liggen."De zaak gaat verder op 26 september. Jordy M. staat ook terecht voor een mishandeling van een man in een café in Zevenbergem. Dat gebeurde drie weken voor het balkondrama.