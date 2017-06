Ook aan kinderen patiënten met kanker wordt gedacht, Lotte (6) krijgt knuffel vanwege zieke papa

VELDHOVEN - Het is een mooie dag voor de medewerkers van het vernieuwde Máxima Oncologisch Centrum in Veldhoven, maar voor de patiënten en hun gezinnen blijft het hebben van de rotziekte kanker natuurlijk enorm zwaar. Dat geldt ook voor Henk Daniels en zijn dochter Lotte. Ze blijven positief, maar Henk weet dat hij zijn ziekte niet meer zal verslaan.

Het besef dat Henk niet meer beter wordt is ook voor zijn zesjarige dochter Lotte enorm heftig. Dat begrijpen ze bij het Máxima Oncologisch Centrum ook. Daarom krijgen de kinderen van patiënten met kanker begeleiding waar nodig. Lotte heeft bijvoorbeeld een troostkoffer gekregen met daarin onder andere een konijnenknuffel, om haar door de moeilijkste momenten heen te helpen.



Henk Daniels blijft positief, ondanks het feit dat hij al twee chemokuren heeft gehad. “Ik voel wel dat het niet goed is, maar ik voel me niet ziek.” Hoe lang hij nog te leven heeft, weet hij niet. Maar hij vecht door om dochter Lotte zolang mogelijk te kunnen zien opgroeien.Het vernieuwde Máxima Oncologisch Centrum (MOC) in Veldhoven wordt donderdag officieel geopend. Speciaal voor de opening besteedt Omroep Brabant de hele dag aandacht aan de verhalen van patiënten en specialisten 'over leven met kanker’.