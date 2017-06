Man die legertruck stal vanaf legerplaats wilde Alberto Stegeman uithangen

OIRSCHOT - De man die een legertruck stal van legerbasis Oirschot en daarmee een rondje door de omgeving reed, blijft nog negentig dagen vastzitten. Per toeval vond hij een militaire rugzak waarin onder meer sleutels van de truck zaten. Hij wilde aantonen hoe makkelijk hij ongemerkt op het terrein kon komen.

Dat bleek donderdag in de rechtbank van Den Bosch, waar zijn voorarrest werd verlengd.



Geen gerichte actie

Volgens Kim van der Meijden, advocaat van de man, was geen sprake van een hele gerichte actie. De man zag bij toeval militaire rugzakken liggen toen hij aan het wandelen was. Bij de rugzakken was niemand in de buurt.



"Hij heeft in zo'n rugzak gekeken. Daar zat van alles in. Identiteitsbewijzen, beveiligingspasjes, sleutels voor vrachtwagens, noem maar op. Toen is hij gaan kijken of hij op de basis kon komen. Hij schrok ervan hoe gemakkelijk dit allemaal ging."



De man keek vervolgens of hij een vrachtwagen mee kon nemen. "Hij zegt dat Alberto Stegeman een held was geweest als hij dit had gedaan. Nu wordt mijn cliënt neergezet als een idiote joyrider, terwijl hij de samenleving veiliger wilde maken en een dienst wilde bewijzen."



Koud op het dak

De man accepteert de consequenties van zijn actie, benadrukt de advocate. "Maar die drie maanden vallen hem wel koud op het dak." Van der Meijden hoopte dat het beperkt was gebleven tot dertig dagen.



"Het is nu afwachten wanneer het onderzoek naar de schorsingsvoorwaarden wordt afgerond en wat de reclassering dan adviseert. Dan ga ik opnieuw proberen mijn cliënt vrij te krijgen. Want ik vind het wel een zware beslissing voor deze feiten. Ik verwacht eerlijk gezegd niet dat hij die negentig dagen blijft vastzitten."