Terug in de tijd voor succes in de Tour de France, van Lars Boom tot Jeroen Blijlevens [VIDEO]

EINDHOVEN - De kans op dagsucces van Timo Roosen of Koen de Kort is in de komende Tour de France niet heel erg groot. Roosen is onderdeel van de trein die Dylan Groenewegen aan sprintsucces moet helpen, De Kort rijdt in dienst van Alberto Contador. In aanloop naar de Tour kijken we daarom nog eens terug op vier Brabantse dagsuccessen in Frankrijk.

Lars Boom

Nadat Pieter Weening in 2005 een Tour-etappe won moest Nederland er lang op wachten, Lars Boom uit Vlijmen was in 2014 de volgende winnaar van een etappe in de grote ronde. In dienst van Belkin won Boom de kasseienrit over 152 kilometer van Ieper naar Arenberg.





De voormalig sprinter uit Rijen kwam vier keer als eerste over de finish in de Tour de France. Blijlevens boekte zijn eerste zege in 1995. Hij won de sprint in de etappe van Fecamp naar Duinkerke, na 261 kilometer. Blijlevens won vervolgens ook nog etappes in 1996, 1997 en 1998, daarna was het tot 2014 wachten op Brabants succes.Sprinter Jean-Paul van Poppel won in 1988 de massasprint op de Champs-Elysées, de traditionele afsluiter van de Tour de France. Voor Van Poppel was het zijn vierde zege van de Tour van 1988, een jaar eerder won hij twee etappes. Met zeges in 1991, 1992 en 1994 kwam de Tilburgse renner tot negen Tour-zeges.In 1984 werd Johan van de Velde derde in het eindklassement van de Tour de France, terwijl hij in 1981 het jongerenklassement won. Naast die prestaties won hij drie etappes in de grote koers. In 1981 won hij twee etappes, zijn laatste zege boekte hij in 1986.