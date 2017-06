Man glijdt met scooter in Eindhovens Kanaal en zit vast

MIERLO - Een man op een scooter is donderdagmiddag in het Eindhovens Kanaal terechtgekomen nadat hij uitgleed. Hij zat vastgezogen in het slib in het kanaal in Mierlo.

Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de Broekstraat en de Burgemeester Termeerstraat in Mierlo.



De man stond tot zijn middel in het water en kon niet uit het water komen. Hij wist zelf het alarmnummer te bellen. De politie heeft de man uit het water getrokken.



Ook de scooter belandde in het water en is op het droge getrokken.