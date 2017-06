Beeldendieven teisteren deel van Brabant, politie wil informatie

BREDA - De politie wil informatie over de recente golf van beeldendiefstallen in Midden- en West-Brabant. Het gaat meestal om bronzen beelden die zijn afgeslepen. De politie sluit niet uit dat het om dezelfde dader of daders gaat.

In Kaatsheuvel gingen dieven er deze maand onder meer vandoor met de trots van het Haestrechtcollege in Kaatsheuvel. Het was een bronzen beeld uit de jaren '60 met de titel Het meisje kijkt naar de horizon. Na de diefstal bleven alleen twee voetjes achter op de sokkel.



Later verdween in dezelfde plaats bij kinderopvang Bruintje Beer een beeld.



Meerdere plaatsen

En dat is maar het topje van de ijsberg. Beeldendieven sloegen de afgelopen weken niet alleen hun slag in Kaatsheuvel, maar ook in Breda, Raamsdonk, Oosteind, 's Gravenmoer en Dongen. In de laatste plaats werd een kruisbeeld meegenomen van de begraafplaats.



De politie benadrukt de grote emotionele waarde die de beelden vaak hebben."Er zit altijd een verhaal achter. De emotionele waarde is honderd keer groter dan de eigenlijke waarde. En die eigenlijke waarde is weer groter dan wat je ervoor krijgt als je zo'n beeld verkoopt."



De politie vraagt mensen die mogelijk informatie hebben om zich te melden.