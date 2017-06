Basisschool Den Bosch bedreigd na seksspelletjes

DEN BOSCH - Basisschool De Springplank in Den Bosch is donderdagmiddag extra beveiligd. Er liepen donderdag agenten met steekvesten rond op het schoolplein en er stond een grote SUV-auto voor de deur geparkeerd. Zij zijn inmiddels vertrokken. De school kreeg donderdag 'signalen dat iemand mogelijk stappen wilde zetten richting de school', zo schrijft het schoolbestuur aan ouders en verzorgers.

De politie wilniet concreter op de vermeende dreiging ingaan. "Gezien de situatie die op dit moment speelt en de emoties die daarmee gepaard zijn namen wij geen enkel risico", verklaart zowel de politie als de school. Ook op de actuele situatie rond de dreiging wil de politie vooralsnog niets kwijt.



Seksspelletjes

Woensdag kwam via Omroep Brabant aan het licht dat kinderen van groep drie en vier van de basisschool De Springplank volgens ouders seksspelletjes speelden.



"We hebben nu gezien dat er veel berichten in de (sociale) media zijn verschenen. Terwijl we nog niet eens weten wat er nou precies gebeurd is. We weten ook niet of wat er echt gebeurd is, ernstig afwijkt van wat bij kinderen op die leeftijd normaal is", meldt de school.



Volgens ouders gaat het tijdens de vermeende seksspelletjes tussen de kinderen om elkaar betasten, elkaars geslachtsdelen in de mond nemen en onder de toiletdeur doorkijken. De basisschool aan de Hambakendreef heeft later op de dag de ouders in groepjes bijgepraat.



Daarbij werden sommige ouders geweigerd. Dat leidde tot emotionele en boze reacties van enkele ouders. De politie, GGD en andere instanties zijn een groot onderzoek gestart naar aanleiding van de vermeende seksspelletjes.



De school laat donderdag weten alle ouders van de groepen 3 en 4 te benaderen voor een persoonlijk gesprek.