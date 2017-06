Wie o wie is z’n vakantiegeld verloren in Den Bosch?

DEN BOSCH - Jawel, eerlijkheid bestaat! Een vrouw uit Den Bosch heeft namelijk een envelop met vakantiegeld gevonden en zij vraagt zich op Facebook af wie deze verloren is in de Maaspoort in Den Bosch.

Haar bericht wordt gedeeld in de Facebookgroep ‘Heel Den Bosch in een groep’. De envelop is gevonden in de buurt van bushalte Eimeren in de Maaspoort in Den Bosch.



Er staat geen naam op de envelop. De vrouw krijgt veel lof in de groep voor het feit dat zij de rechtmatige eigenaar wil vinden.



De eigenaar kan via Facebook contact met haar opnemen.