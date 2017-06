'De nul houden tegen PSV en 6 punten pakken van Willem II' Nigel Bertrams wil revanche bij NAC Breda

BREDA - Na een opleiding bij PSV en een periode bij Willem II die gekenmerkt werd door blessures en plaatsen op de reservebank is Nigel Bertrams nu neergestreken bij NAC Breda. Daar wil de 24-jarige keeper zijn talent eindelijk gaan waarmaken op het hoogste niveau en een vaste plek onder de lat afdwingen.

Onder leiding van keeperstrainer Jelle ten Rouwelaar maakt Bertrams zich, samen met onder andere collega én concurrent-keeper Andries Noppert, op voor een seizoen met zijn nieuwe club in de eredivisie.



De beste staat onder de lat

"Zeker. Het is mijn doel om de komende seizoen onder de lat bij NAC te staan. Daar ga ik alles aan doen. Andries en ik moeten het samen gaan uitvechten. Daar zijn verder geen afspraken over gemaakt. Wie het beste is staat op 12 augustus, als de competitie gaat beginnen, in het doel."



Voordat Bertrams naar Willem II ging, doorliep hij de jeugdopleiding van PSV. De kans bestaat dat hij bij NAC met Menno Koch en Rai Vloet oud-clubgenoten uit die tijd zal tegenkomen. De keeper met revanche-gevoelens kijkt in ieder geval uit naar de wedstrijden tegen zijn oude clubs.



Spelen tegen oude club PSV

"De eerste thuiswedstrijd is tegen mijn oude club PSV. Het zou mooi zijn om dan te spelen en het zou helemaal top zijn om dan de nul te houden of de drie punten te pakken. Dat zou een perfect begin van de competitie zijn."



Rivaal Willem II

Met de terugkeer van NAC in de eredivisie komt ook de derby tegen rivaal Willem II weer op het programma. Uitgerekend de club waar Bertrams vandaan komt en het niet wist te redden.



"Dat is een mooie tegenstander om dit seizoen zes punten tegen te pakken."