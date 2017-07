Asbestdaken moeten voor 2024 worden verwijderd, maar door strenge controles lukt dat niet

EINDHOVEN - De vierduizend voetbalvelden aan asbestdaken in Brabant moeten voor 2024 worden verwijderd, maar door strengere controles lukt dat niet. De branchevereniging van asbestverwijderaars VVTB trekt aan de bel. Het gaat in Brabant vooral om golfplaten met asbest op oudere boerenstallen.

Vanaf 2024 geldt een verbod op asbestdaken. Wie na die tijd nog asbest in zijn dak heeft kan een boete verwachten. Saneringsbedrijven gebruiken voor het werk op grotere daken een hijskraan met een open werkbak. Medewerkers staan gezekerd in de bak en trekken er golfplaten op. Dat mag niet op die manier, maar het wordt al jaren gedoogd. Sinds de asbestdoelstelling van 2024 treedt de inspectie strenger op.



Ongelukken met werkbakken

Saneerders leggen nu projecten stil of nemen geen nieuw werk aan. De Inspectie SZW die de controles uitvoert, laat weten dat het verbod op een hijskraan met een werkbak te maken heeft met de veiligheid van de medewerkers. “De bakken zijn niet gemaakt om mensen in te zetten en er gebeuren te veel ongelukken mee”, aldus een woordvoerder. “Er zijn andere methodes en voor maximaal vier uur mag het wel.”



Zonder zekering het dak op

In de praktijk zorgt het verbod volgens de VVTB juist tot onveilige situaties. “Door de handhaving moeten bedrijven hun medewerkers zonder zekering het dak op sturen met daaronder een vangnet”, zegt Stephan Rasenberg van de VVTB. “Met nat weer is dat een ramp. Werkgevers kunnen zo de veiligheid van hun mensen niet meer garanderen.”



De extra controles dragen volgens Rasenberg dan ook niet bij aan de doelstelling van de overheid om in 2024 asbestvrij te zijn. “We zitten in een spagaat. Dit is duurder, het duurt langer en het is gevaarlijker.”