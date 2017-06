Transfers in de Jupiler League: 'Gedreven' Jens van Son naar FC Den Bosch

EINDHOVEN - Clubs zijn druk bezig om de selectie voor het nieuwe seizoen vorm te geven. De zomermaanden staan vaak in het teken van transfers. Een overzicht van de inkomende en uitgaande transfers van de Brabantse clubs op het tweede niveau van Nederland.

Jens van Son - FC Den Bosch

Middenvelder Jens van Son maakt de overstap van Roda JC naar FC Den Bosch. De 29-jarige middenvelder tekent een meerjarig contract bij de ploeg van trainer Wil Boessen.



"Jens is een ervaren middenvelder die al veel wedstrijden in het betaald voetbal op zijn naam heeft staan. Hij is een zeer gedreven speler die veel strijd en energie levert in zijn spel", zegt Boessen over de voormalig speler van FC Eindhoven, Sparta Rotterdam en Fortuna Sittard.



Branco van den Boomen keert terug bij FC Eindhoven. De centrale middenvelder maakte in de zomer van 2014 de overstap van Ajax naar FC Eindhoven. Na dat seizoen vertrok hij naar sc Heerenveen, dat hem afgelopen seizoen verhuurde aan Willem II. Hij zette zijn handtekening onder een contract voor drie jaar."We zijn erg tevreden dat we een regionaal talent als Branco weer terug naar FC Eindhoven hebben kunnen halen", zegt voorzitter Frans Janssen. "Dit seizoen zal hij één van onze sleutelspelers moeten worden en daar hebben we alle vertrouwen in!"De 21-jarige Hervé Matthys heeft een contract voor twee seizoenen getekend bij FC Eindhoven. De jonge Belg maakte op het hoogste niveau in eigen land zijn debuut voor KVC Westerlo, dat hem huurde van Anderlecht. Matthys is gehaald als vervanger van de naar Heracles Almelo vertrokken Dario van den Buijs De Braziliaan Mauro Jaqueson Júnior Ferreira dos Santos heeft een contract tot de zomer van 2022 getekend bij PSV. De middenvelder komt over van Desportivo Brasil en sluit aan bij Jong PSV. "Ik heb veel spelers zien spelen, zoals Romário en Ronaldo. Nu ga ik hier zelf spelen, dat is een droom", zei Mauro Junior bij zijn presentatie.Sven Blummel heeft een tweejarig contract getekend bij FC Den Bosch, de club heeft daarbij een optie tot verlenging met nog een seizoen. De twintigjarige spelverdeler komt over van Jong PSV, bij het tweede team van de Eindhovenaren speelde hij zestien competitieduels in de Jupiler League.FC Oss heeft met Ferry de Regt een ervaren kracht aan de selectie toegevoegd. De 28-jarige verdediger maakt de overstap van Fortuna Sittard, hij tekent een contract voor twee seizoenen. Directeur Peter Bijvelds is zeer tevreden met de komst van de voormalig speler van VVV-Venlo, Helmond Sport en Fortuna Sittard. "Ik weet zeker dat hij een belangrijke spil gaat worden."De 22-jarige verdediger Jan Lammers maakt transfervrij de overstap van De Graafschap naar RKC Waalwijk. De defensieve kracht, die al 45 officiële wedstrijden speelde voor De Superboeren, tekent een contract voor twee seizoenen. "Jan had de keuze uit meerdere clubs, maar heeft heel bewust gekozen voor RKC Waalwijk. Met Jan halen we een echte winnaar in huis", zegt coördinator voetbalzaken Ton Verkerk.Vanuit het amateurvoetbal maakt Dennis Kaars de stap naar de Jupiler League. De spits werd met ASV De Dijk kampioen van de derde divisie zondag, vanuit die club maakt hij de overstap naar FC Den Bosch. Kaars, afgelopen seizoen goed voor 41 competitietreffers, tekent een contract voor twee seizoenen.RKC Waalwijk heeft Paul Qasten overgenomen van Almere City. De linkervleugelverdediger heeft zijn handtekening gezet onder een contract voor de komende twee seizoenen. RKC heeft met de voormalig speler van FC Volendam en Willem II een 'ervaren en solide' verdediger aangetrokken."Als jochie ging ik regelmatig kijken en droomde ik ervan om hier onder de lat te staan", zei Ralph Vos bij zijn presentatie als nieuwe doelman van FC Oss. De goalie komt over van FC Den Bosch, eerder stond hij onder contract bij RKC Waalwijk.Jellert van Landschoot is een tijdelijke versterking voor FC Eindhoven. De negentienjarige middenvelder komt op huurbasis over van Club Brugge, waar hij al dertien jaar in de jeugdopleiding actief was. " Zijn kwaliteiten vormen een goede aanvulling op onze selectie komend seizoen. Hij is een linksbenige middenvelder met een enorme drive, een groot loopvermogen en een goede techniek", zei Harm van Veldhoven.De 27-jarige doelman Jordy Deckers maakt de overstap van FC Oss naar RKC Waalwijk. De goalie tekent een contract voor één seizoen, met een optie voor nog een seizoen. "RKC Waalwijk is ambitieus, en ik ben dat ook", zegt Deckers op de website van zijn nieuwe club. Deckers speelde in het verleden voor AZ, Telstar, Jong Ajax, Excelsior, VVV-Venlo, het Cypriotische Ermis Aradippou en FC Oss.Danny Verbeek promoveerde met NAC naar de eredivisie, maar blijft zelf actief in de Jupiler League. De 26-jarige aanvaller heeft een contract getekend voor drie seizoenen bij de club uit zijn geboortestad. "Mijn terugkeer voelt als thuiskomen", zei Verbeek, die eerder al 88 wedstrijden in de hoofdmacht van FC Den Bosch speelde.Na het vertrek van Dominique Kivuvu en Joep van den Ouweland heeft FC Oss in Lion Kaak een nieuwe controleur gevonden. De 25-jarige middenvelder komt over van De Graafschap. Eerder speelde Kaak voor AGOVV, Go Ahead Eagles en Achilles '29. In Spanje speelde hij in het tweede elftal van Valencia.De 21-jarige Alessio Carlone heeft een tweejarig contract getekend bij FC Eindhoven. De aanvallende middenvelder komt over van KRC Genk. De Belgische club verhuurde hem het afgelopen seizoen aan FC Den Bosch.FC Eindhoven huurt Dennis van Vaerenbergh van Club Brugge. De aanvaller maakte het afgelopen seizoen indruk met vier goals in zes wedstrijden in de UEFA Youth League. "Hij is rechtsbenig, balvast en heeft een zogenaamd neusje voor het doel", zei Harm van Veldhoven tijdens de presentatie van de Belgische jeugdinternational.Vleugelverdediger Frenk Keukens stapt van het amateurvoetbal over naar de Jupiler League. De 21-jarige verdediger komt over van De Treffers, actief in de tweede divisie. Keukens tekent een contract voor twee seizoenen en daarmee is zijn 'droom uitgekomen'.Huseyin Dogan heeft een contract getekend voor één seizoen, met de optie voor nog een jaar. De 23-jarige Hagenees, die op alle posities in de middelste linie kan spelen, doorliep bijna de hele jeugdopleiding van Sparta Rotterdam. "Ik wil de mensen in Oss vermaken met goede resultaten en fraaie acties, goals en assists", zegt de ambitieuze Dogan.