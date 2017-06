PSV-goalie Hidde Jurjus op weg naar Roda JC: 'Logische stap'

EINDHOVEN - Hidde Jurjus staat voor een tijdelijk vertrek bij PSV. De doelman staat op het punt de overstap te maken naar Roda JC. Bij de club uit Kerkrade krijgt de goalie kans om speelminuten te maken op het hoogste niveau.

De 23-jarige Jurjus maakte een jaar geleden de overstap van De Graafschap naar PSV. Bij de Eindhovenaren maakte hij speelminuten in de Jupiler League, bij Jong PSV. Met een contract tot de zomer van 2021 op zak krijgt hij nu de kans om in de eredivisie ervaring op te doen.



"Hij gaat zo goed als zeker naar Roda JC", zegt Paul Post, PSV-watcher namens Omroep Brabant. "Het is een logische stap. De club ziet hem nog niet als eerste keeper van PSV. Roda JC is een uitstekende club om ervaring op te doen op het hoogste niveau. En dan is het hopen op het Jeroen Zoet-scenario."



Zoet werd door PSV verhuurd aan RKC. Bij de Waalwijkse club deed hij ervaring op, vervolgens groeide hij uit tot eerste doelman in Eindhoven. Er zijn geruchten over een mogelijk vertrek van Zoet, de verhuur van Jurjus heeft daar geen invloed op. "Met Luuk Koopmans heeft PSV nog een goede tweede keeper bij een transfer van Zoet. En Koopmans is misschien wel net zo talentvol als Jurjus."



Vloet en Koch

Naast Jurjus lijken ook Rai Vloet en Menno Koch op weg naar een nieuwe club. NAC hoopt op de komst van de twee PSV'ers. Vloet mag op huurbasis vertrekken uit Eindhoven, Koch staat voor een definitieve transfer. "Het is wel opvallend dat Vloet op huurbasis mag vertrekken, dan ziet de club dus nog wel potentie in hem. De tijd begint voor hem wel te dringen, hij moet zich echt manifesteren", aldus Post.