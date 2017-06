Arsenal-ster 'DvD' uit Valkenswaard smaakmaakster bij de 'Oranje-leeuwinnen'

ZEIST - Het aftellen is begonnen. Over ruim twee weken begint het EK voetbal voor vrouwen. Speelsteden zijn onder meer Tilburg en Breda en de Oranje-selectie kent een aardige Brabantse inbreng met onder meer Kika van Es, Jackie Groenen en drie speelsters van PSV. En natuurlijk Danielle van de Donk. De Valkenswaardse gaat door het leven als full-prof bij het gerenomeerde Arsenal.

Voordat het over het komende EK gaat, laat Van de Donk weten dat ze enorm geniet in Engeland. Voetbal is haar beroep geworden, ze wordt 'DVD of gewoon Dán op z'n engels uitgesproken' genoemd en het leven in Londen bevalt haar prima.



"Ik ben er trots op dat ik het shirt van Arsenal mag dragen. De facilititeiten zijn top en we zijn echt onderdeel van de club. Arsenal heeft het vrouwenvoetbal echt omarmd en Engeland ademt natuurlijk voetbal. En met nog drie andere speelsters heeft Arsenal een flinke inbreng in de Oranje-selectie."



En die Oranje-selectie kan er voor zorgen dat het voor Nederland een mooie sportzomer wordt. Want mochten de 'Oranje-leeuwinnen' op eigen bodem goed presteren dat kan het enthousiame en de aandacht wel eens grote vormen gaan aannemen."Het leeft nu al enorm. We zijn er iedere dag mee bezig en zijn echt als groep al stappen aan het maken. Het is niet te beschrijven dat onze wedstrijden al zijn uitverkocht en het gaat echt heel vet worden. Het is moeilijk in te schatten wat we kunnen bereiken. Ons eerste doel is om de groepsfase door te komen. Dan zien we wel verder"In de Oranje-selectie ook drie speelsters van PSV . Angela Christ, Sisca Folkertsma en Vanity Lewerissa. Keepster Christ lijkt genoegen te moeten nemen met een plek op de reservebak, maar dat doet niets af aan haar enthousiasme en strijdlust."We zijn nu dagelijks bezig om beter te worden en om als team te groeien. Ik ben zo blij dat ik hier bij mag zijn en ik doe iedere dag mijn best en dan zie ik wel hoe het ga lopen. Ik kijk enorm uit naar onze wedstrijden en hoewel we een zware poule hebben, is niets onmogelijk. We gaan voor het hoogste."