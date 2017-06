Brrriertje? Bavaria komt met bierijsje, dit weekend kun je het proeven

LIESHOUT - Een andere drankmerk kwam ooit met de leus ‘Alleen als ‘ie ijs en ijskoud is’. Die filosofie neemt Bavaria nu over met de komst van hun eerste bierijsje: De Radler Ice Lemon. Dit weekend zijn de alcoholische ijsjes voor eerst te krijgen op Wish Outdoor festival in Beek en Donk.

Het ijsje bestaat uit Radler Lemon 2.0%. Radler is een licht zomers biertje dat is komen overwaaien uit Duitsland. Het is een dorstlesser bestaande uit een mix van limonade en bier. Bavaria meldt dat het ijsje voorlopig alleen te verkrijgen is op een aantal evenementen deze zomer.



Weer

Of deze ijsjes als afkoelertje erg zullen aanslaan dit weekend is nog maar de vraag. Het wordt naar verwachting in Beek en Donk regenachtig en niet veel warmer dan 21 graden.