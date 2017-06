Mannen naakt op de snelweg bij spectaculaire arrestatie A67

EERSEL - Twee mannen zijn donderdagmiddag op de snelweg A67 aangehouden. De snelweg van Eindhoven naar Eersel werd daarvoor tijdelijk geblokkeerd. Aan de andere kant van de snelweg ontstond een kijkersfile. Bestuurders in die file zagen wat er gebeurde en dat zorgde voor spectaculaire plaatjes.

Een ooggetuige zag gebeuren hoe twee mannen naakt over de snelweg werden gedirigeerd door zwaarbewapende mannen. Hij legde het tafereel tussen afrit Eersel en knooppunt De Hogt vast.



Kleding op de snelweg

“Ik reed vanuit Eersel naar Eindhoven en het verkeer reed traag. Er stond een auto schuin op de weg, daar hing een man overheen met een groot geweer. Een eind verderop stond een Volkswagenbusje op de vluchtstrook geparkeerd. Daar liep een man in z’n onderbroek achteruit over de snelweg. Het leek erop dat hij z’n kleren uit had moeten doen van de politie.”



Bijna tweehonderd meter verderop stond nog een auto, daar zat een andere man in z’n onderbroek op z’n knieën. Ook hij werd onder schot gehouden. De kleding van de mannen lag op de snelweg.



Wat er precies aan de hand is geweest, is nog niet duidelijk. Later volgt mogelijk meer informatie.