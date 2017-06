Dood Savannah: jonge Bosschenaar met meisje te zien op beveiligingsbeelden

BUNSCHOTEN - De 16-jarige jongen uit Den Bosch die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Savannah Dekker (14) is samen met haar te zien op beveiligingsbeelden. Dat meldt RTL Nieuws vrijdag. Na een maand onderzoek kan de politie nog niet zeggen hoe Savannah is overleden en wat de rol van de verdachte daarbij was.

Op de beelden is Savannah te zien samen met de verdachte. Ook nam hij spullen van Savannah mee naar huis. Dat blijkt uit een gedetailleerde reconstructie waarvoor RTL Nieuws sprak met een groot aantal betrokkenen.



Het 14-jarige meisje uit Bunschoten werd op donderdag 1 juni als vermist opgegeven. Dat is ook de dag waarop de beelden van haar en de jongen uit Den Bosch zijn gemaakt. Savannah werd zondag 4 juni dood aangetroffen in het water bij industrieterrein De Kronkels. De Bossche jongen werd later die zondag aangehouden.



De jongen zit nog vast en heeft tot nu toe ontkend dat hij iets met de dood van het meisje te maken heeft. Zijn advocaat wil geen commentaar geven op de onthullingen van RTL Nieuws. RTL schrijft onder andere dat er omstreeks 15.23 uur op camerabeelden een jongen gezien is die fietste op de fiets van Savannah. Het zou gaan om de verdachte, maar die zegt zichzelf niet te herkennen.



Volgens de informatie van RTL Nieuws heeft de jongen een vals alibi gefabriceerd. De politie heeft hem afgetapt terwijl hij met een vriendin afsprak te liegen over waar en met wie hij was op de dag van de dood van Savannah. De jongen zou tegen de politie hebben gezegd dat hij en Savannah samen op het gras zaten toen zij opeens opstond en wegliep.



Daarnaast is hij mét Savannah te zien op camerabeelden die op het bedrijventerrein gemaakt zijn. Later is er een jongen op een damesfiets gefilmd. De verdachte zegt zichzelf niet te herkennen op die beelden, maar de politie denkt dat hij het wel is en op de fiets van Savannah zit. Die fiets is vijf kilometer verder gevonden. De fietssleutel is gevonden bij de verdachte thuis.



De 16-jarige jongen uit Den Bosch zou Savannah kennen via social media. Dat zei burgemeester Melis van de Groep van de gemeente in de provincie Utrecht kort na de vondst van Savannah tegen het Radio 1 Journaal. De politie wil dit niet bevestigen.



Volgens de burgemeester was er lange tijd hoop dat Savannah nog zou leven. Hij stelt dat er aanwijzingen waren dat het meisje zich schuilhield op een adres met de opgepakte verdachte. Dat zou blijken uit aanwijzingen van familie en vrienden van Savannah. Maar dat bleek niet zo te zijn.