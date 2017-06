Lief! Zeehondje geboren in Nuenen

NUENEN - In het Nuenense Dierenrijk is donderdagmorgen een zeehondje geboren. Moeder Doka en haar kleine maken het goed. Het jong heeft inmiddels al bij moeder gedronken. Het is belangrijk dat ze dit goed volhouden. De verzorgers hebben het geslacht van het zeehondje nog niet kunnen bepalen

In het zeehondenverblijf in Dierenrijk wonen nu in totaal vijf zeehonden. Bezoekers kunnen het pasgeboren zeehondje in het verblijf bewonderen.



Wat je moet weten

Gewone zeehonden komen veel voor in de Noordelijke Atlantische en Grote Oceaan. Na zo'n negen maanden dracht komt er één jong ter wereld dat direct kan zwemmen. De extra vette moedermelk zorgt ervoor dat het jong na vier weken al twee keer zo zwaar is als bij de geboorte. De zoogtijd duurt zo'n vier tot vijf weken.