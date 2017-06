Verdachten in zaak dode man Chaam zijn vijf Roemenen

CHAAM - De vijf mannen die vastzitten voor betrokkenheid bij de dood van een man in Chaam, zijn Roemenen. Ze zijn 22, 26, 36, 48 en 54 jaar oud. Het slachtoffer werd woensdag op een oprit gevonden en is volgens de politie vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. Zijn identiteit is nog niet bekendgemaakt.

Op het lichaam van de man is donderdag sectie verricht. In verband met het onderzoek maakt de politie de resultaten daarvan niet bekend.



Vrijdag volgt een confrontatie, waarbij bekenden het lichaam komen bekijken. Pas daarna kan de politie meer mededelingen doen over de identiteit van het slachtoffer.



Vrijdag voorgeleiding rechter-commissaris

De vijf verdachten worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Dan wordt duidelijk of zij langer vast blijven zitten. Ook een Roemeense vrouw van 18-jaar moest mee naar het bureau. Zij is als getuige gehoord en mocht weer vertrekken.



Groot onderzoek

Meerdere hulpdiensten waaronder de traumahelikopter en de brandweer kwamen woensdag ter plaatse. Hulp van ambulancemedewerkers mocht niet baten.



De recherche begon een groot onderzoek. De oprit werd afgezet met schermen en mannen en vrouwen in witte pakken zochten naar sporen.



Kinderen in huis

In het huis waarbij de man werd gevonden waren een baby van ongeveer een half jaar en een meisje van acht aanwezig. Jeugdzorg ontfermt zich ook donderdag nog over hen.