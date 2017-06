Sioux speurt met een arendsoog de markt af naar higtechpareltjes

EINDHOVEN - Oog voor de pareltjes in de hightech-markt. De Eindhovense multinational Sioux draait met die kwaliteit jaarlijks een omzet van 60 miljoen euro. Maar bij Sioux draait het niet alleen om kennis en geld.

Oprichter Hans Duisters: ‘Ik heb mijn bedrijf niet voor niets naar de indianenstam Sioux vernoemd. Ik heb oprechte interesse in andere mensen, niet alleen zakelijke interesse. Als je goed bent voor je medewerkers en je klanten, dan komt de rest vanzelf. Van de vijfhonderd medewerkers vertrekken er per jaar maximaal vijftien. Op dat lage aantal ben ik best wel trots.”



Verfrissende ideeën

“Sioux helpt hightechbedrijven bij de ontwikkeling en het maken van zeer geavanceerde apparaten zoals microscopen, mri-scanners en apparaten om chips te maken. Dat doen we niet alleen met grote bedrijven in de regio Eindhoven, maar ook met startups die voor verfrissende ideeën zorgen”, legt Duisters de werkzaamheden van zijn bedrijf uit. “We werken samen met ASML, Canon, Philips, Sony en Thermo Ficher.”



Regio’s verbinden

Het bedrijf van Duisters heeft behalve in Nederland inmiddels ook vestigingen in België, Duitsland, Amerika, Vietnam en Rusland. En daar komt binnenkort ook nog eens China bij. Duisters: “Dat vind ik wel een enorme uitdaging. In de regio Eindhoven bouwen we de meest geavanceerde machines ter wereld en China is dé fabriek van de wereld. Daarnaast probeert China ook eigen apparaten ontwikkelen en daar kunnen wij bij helpen. Ik probeer de regio’s met elkaar te verbinden. Het zijn kansen om als bedrijf en als regio verder te groeien.”



Het Eindhovense bedrijf werkte al mee aan de ontwikkeling van meerdere bijzondere apparaten. Lang hoeft Duisters niet na te denken over een voorbeeld. ‘Samen met Thermo Fisher hebben we meegewerkt aan de ontwikkeling van een microscoop voor het bedrijf Phenom. Het bedrijf maakte al microscopen die niet alleen de beste ter wereld zijn en maar ook de duurste (tot 10 miljoen). Voor Phenom hebben we toen een goedkopere versie - 100.000 euro - ontwikkeld waarmee je ook nog eens ontzettend goed kon waarnemen. De microscoop is getest bij onderzoeken naar borstkanker en toen bleek dat er in het verleden goed was waargenomen, maar ook een aantal keren niet”



