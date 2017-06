Kapper Guus Meeuwis hielp bij het maken van wassen beeld

TILBURG - Het wassen beeld van Guus Meeuwis leek enkele dagen voor de onthulling nog nét niet genoeg op de Tilburgse zanger. Iets ontbrak eraan, maar wat? Corné Snels, huiskapper van Guus Meeuwis, wist raad en zorgde voor de juiste finishing touch.

Het is een unieke situatie dat een buitenstaander zich mag bemoeien met de details van een beeld van Madame Tussauds. Dat wordt allemaal gedaan door een productiebedrijf in Engeland, weet Snels te vertellen.



Hij is eigenaar van Hardy’s Secret Service in Tilburg en heeft Guus regelmatig in z'n stoel. Snels kreeg enkele dagen voor de onthulling foto’s toegestuurd van het beeld, met de vraag: wat klopt er niet?



Hoofd van Guus op tafel

“In Engeland dachten ze dat het iets met de kleur te maken had. Maar toen ik het geheime beeldmateriaal van de pop zag, zag ik al snel dat het niets met de kleur te maken had. Het zat ‘m in de structuur, de textuur en de lengte. Het bovenhaar was bijvoorbeeld te lang.”



Maandagavond reisde hij af naar Amsterdam om het haar van Guus te stylen. Een bijzondere ervaring: “Iedereen is wel eens in Madame Tussauds geweest, met je kinderen ofzo. Maar nu mocht ik naar zes verdiepingen hoger, een klein kamertje. Waar uiteindelijk in het geheim, het hoofd van Guus voor mij op een tafeltje werd gezet. Een heleboel mensen eromheen want iedereen is bang dat er iets misgaat. En ik mocht ervan maken wat het moest zijn.”



Brabants feestje

In drie kwartier toverde hij het kapsel van Guus om naar het juiste model. Knippen en stylen, met behulp van haarproducten die Guus zelf ook gebruikt op dit moment.



“Toen ik woensdag het beeldmateriaal zag van Guus naast zijn pop, dacht ik: het was de moeite om naar Amsterdam te rijden. Zo is het toch weer een Brabants feestje, zoals het hoort. Dan ben ik blij.”