Audi gaat in rook op, moeder met baby naar ziekenhuis

ROOSENDAAL - Een auto is donderdagmiddag bijna helemaal in rook opgegaan op de kruising van de Laan van Brabant en de Scholtensboslaan in Roosendaal. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

De brandweer was er snel bij en kreeg de brand onder controle. Er was desondanks veel rook vrijgekomen. De twee inzittenden, een moeder met haar baby van tien maanden, hadden ook wat rook binnengekregen. Ze zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht.