Protest in Nijnsel tegen megastal met 18.000 varkens: 'Ik doe dit voor mijn kinderen'

SINT-OEDENRODE - Geen megastal met bijna 18.000 varkens in Nijnsel. Dat is de inzet van circa zeventig bewoners, die zich donderdagavond hebben verzameld in het bestuurscentrum van de gemeente Meierijstad in Sint-Oedenrode. Daar vindt een commissievergadering plaats over dit onderwerp.

Aan de Lieshoutseweg in Nijnsel wil de familie Verhagen uit Veghel een megastal bouwen. Die biedt plek aan, om precies te zijn, 17.680 varkens. Het college van burgemeester en wethouders wil meewerken aan de komst van de stal.



Schadeclaim

Maar, dat gaat niet zonder slag of stoot. Omwonenden zijn bang voor hun gezondheid en ook voor stankoverlast. Ook vrezen zij voor een verhoogd risico op Q-koorts.

Boeren in de omgeving denken dat ze door de komst van de stal niet meer mogen uitbreiden. Omwonenden en boeren hebben zich verenigd als ‘Reaktiegroep Bleieven’. Ze bereiden een schadeclaim voor van ‘enkele tonnen’.

Woordvoerder Ivo van Wijk van de Reaktiegroep Blijeven: "We hebben recht op gezondheid! Ik doe dit voor mijn kinderen. Nul varkens erbij!"





Eerder voerde dierenrechtenorganisatie Compassion in World Farming protest. Ze bestookten de toenmalige gemeente Sint-Oedenrode met e-mails. In totaal werden meer dan 10.000 protestmails gestuurd.Op 6 juli wordt weer over de stal gesproken in de gemeenteraad. Een week later, op donderdag 13 juli, wordt een definitief besluit genomen.