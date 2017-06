Verkeersdeskundige over terreuroefening op snelweg: ‘Heel vreemde actie van de politie’

EERSEL - Verkeersdeskundige Ruud Hornman van de NHTV vindt het heel vreemd dat de politie op de A67 een terreuroefening heeft gehouden. Donderdagmiddag stonden op de A67 twee mannen in hun onderbroek, ze werden door zwaarbewapende agenten onder schot gehouden. Automobilisten aan de andere kant van de snelweg wisten niet wat ze zagen, daar ontstond een kijkersfile.

De A67 is berucht vanwege het groot aantal ongevallen dat er jaarlijks plaatsvindt. Bovendien zit de weg vol met vrachtverkeer.



Hornman: “Ik vind het een heel vreemde actie. Deze weg wordt geplaagd door ongelukken en aanrijdingen. Waarom gebeurt dit in vredesnaam bij een snelweg. Ik snap dat de politie een real life situatie wil nabootsen, dat ze door het verkeer willen rijden. Maar zet dan iets in scène waar het minder pijn doet.”



Kijkersfile

Aan de andere kant van de A67 ontstond een kijkersfile. Volgens Hornman gebeuren er op die manier gemakkelijk ongelukken.



“Als mensen naar links kijken en het gas loslaten, moet er een eind verderop iemand remmen. Zo ontstaan ook de beroemde spookfiles. Stel er gebeurt iets op die weg, dat wil je niet op je geweten hebben. Houd zo'n oefening

dan op zondagmiddag op de A270 en sluit de boel af.”



Snelheidscontroles

Bij Hornman is niets bekend over eventuele afspraken van de politie met Rijkswaterstaat voor dit soort acties. Wel zijn er volgens hem afspraken voor als snelheidscontroles leiden tot files. “Als lijkt of blijkt dat een snelheidscontrole leidt tot files, is afgesproken dat politie z’n biezen pakt en op een andere plek weer doorgaat. Dat maakt de actie van vandaag heel vreemd.”



Zijn advies als er aan de andere kant van de snelweg iets gebeurt: “Laat je niet afleiden maar blijf vooral doorrijden."