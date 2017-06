Dat is leuk een aardig zo’n inpakrobot, maar in distributiecentra blijven mensenhanden onmisbaar

EINDHOVEN - EINDHOVEN – Acht miljoen vierkante meter ofwel 1100 voetbalvelden. Dat is de totale oppervlakte van alle distributiecentra in Brabant. Met in totaal 45.000 werknemers in distributiecentra is onze provincie de logistieke topregio in Europa. Maar de robotisering rukt op. Tussen nu en vijftien jaar verdwijnen er 11.000 banen in deze sector. Toch blijven mensenhanden onmisbaar in de verwerking en bezorging van de enorme hoeveelheid producten die online worden besteld.

Een derde van alle artikelen die online bij Bol.com of Coolblue worden besteld. worden in Brabantse distributiecentra, onder andere in Waalwijk, verpakt en verzonden. Steeds vaker krijgen mensen op de werkvloer een robot als nieuwe collega. “Robots worden niet slimmer, maar beter. De techniek schrijdt voort. Dat houdt in dat ze steeds meer werkzaamheden aankunnen en daarvoor ook worden ingezet”, vertelt Kees Verweij van Buck Consultans International in het tv-programma Booming Brabant.



Combinatie mens en robot

In de nationale top vijf van logistieke hotspots neemt West-Brabant de eerste plaats in. Verder maken ook de regio’s Tilburg-Waalwijk en Oss-Veghel-Den Bosch deel uit van dit lijstje. Toch verdwijnen er de komende jaren elfduizend banen in deze sector. Hoe kan dat? “Aan de ene kant worden eenvoudige en repeterende werkzaamheden overgenomen door robots. Denk aan orderpicken, inpakken en het laden of lossen van vrachtwagens. Dat kost een aantal mensen hun baan of de inhoud van het werk zal veranderen. Teruggestuurde spullen moeten bijvoorbeeld ook gecontroleerd worden. Dat werk kan niet door robots worden gedaan. Er gaan op de werkvloer wel meer combinaties komen van mens en robot’, voorspelt Verweij.



Aan de andere kant wordt de vraag naar logistiek personeel de komende steeds groter. Verweij: “Steeds meer buitenlandse bedrijven vestigen zich met hun distributiecentra in Brabant. Er komen meer banen bij dan er verdwijnen. De groei wint het van de krimp. De mens zal niet verdwijnen uit de distributiecentra. Daarnaast groeit het aantal onlinebestellingen de komende jaren explosief van 300.000 stuks naar een één miljoen. Ga er maar aan staan.”



