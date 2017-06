Hockeyvrouwen naar halve finale Hockey World League na zege op Spanje

BRUSSEL - De Nederlandse hockeysters hebben donderdagavond de halve finale van Hockey World League bereikt. In de kwartfinale werd Spanje verslagen, Caia van Maasakker maakte de doelpunten tijdens de 2-0 zege. Zaterdag is Nieuw-Zeeland de tegenstander in de halve finale.

Al na vier minuten spelen kwam Nederland op voorsprong in de kwartfinale tegen Spanje. Van Maasakker was trefzeker vanuit de eerste strafcorner. De Tilburgse Margot van Geffen stopte de corner van Kitty van Male, Van Maasakker maakte vervolgens af. Kort na de rust was het weer Van Maasakker die scoorde, vanuit een strafbal pushte ze de bal op de plank van het doel: 2-0.





De 2-0 bleek uiteindelijk ook de eindstand van het soms verhitte duel in Belgiƫ. De passie was er aan beide kanten, maar dat kwam het spel niet echt ten goede. Voor Nederland had dat geen gevolgen. De zege levert de Oranje hockeydames heel wat op. Naast de plaats in de halve finale heeft men ook een ticket gepakt voor de finaleronde van de Hockey World League in Nieuw-Zeeland en is men zeker van deelname aan het WK 2018 in Engeland.