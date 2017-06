Onrust onder bewoners camping Fort Oranje: 'Nog geen bulldozer krijgt mij hier weg'

RIJSBERGEN - Het is onrustig op Fort Oranje in Rijsbergen. Een paar weken geleden besloot de gemeente Zundert de camping definitief te sluiten. Het zou een criminele woonwijk zijn waar mensen onder erbarmelijke omstandigheden leven. Over een jaar moeten alle bewoners weg zijn. Vorige week nam de gemeente het beheer van de camping over. Woensdagavond zou er een informatiebijeenkomst zijn, maar die ging op het laatste moment niet door.

Bewoners zijn niet te spreken over het afblazen van de informatieavond. "Speel geen spelletje met ons", zegt Richard van Hattem. "Zeg gewoon waar het op staat, klaar."



"Waarom willen ze ons weghebben?", roept Kees vanuit zijn woonwagen. "De burgemeester moet ons maar eens uitleggen hoe ze zorgt dat er niemand op straat komt te staan. We hadden vanavond een gesprek met de gemeente Zundert. Afgeblazen. Wat is daar de reden van?"



Speeltuin

Van Hattem vindt de manier waarop de gemeente de camping beheert diep triest: "Het zwembad is gesloten, de speeltuin is dicht. Dadelijk is het vakantie, dan hebben de kinderen niks. We hadden een leuke kantine waar we altijd met z'n allen kwamen. Maar alles is gesloten."



Razzia

"Het is net of we in de gevangenis zitten", vindt Jimmy van de Bleek. "Je wordt tegengehouden, terwijl ze je kennen. En dan moet je je legitimatie laten zien. Ik noem het een razzia." Van Hattem voegt toe: "Ik voel me net of ik in een kamp zit. We mogen alleen maar wandelen hier en voor de rest luisteren naar wat de gemeente zegt. Ja sorry, wij zijn mensen."



Over een jaar moet de camping dicht zijn. Maar Van de Bleek moet het nog zien. "Kan toch zo maar niet? Waar moeten al die mensen naar toe? Die hebben al problemen zat aan hun hoofd." Dat er niemand op straat komt te staan, gelooft hij niet. "Ik heb net nog een verhaal gehoord van een vrouw tegen wie ze gezegd hebben dat ze oud en wijs genoeg is om zelf een huis te gaan zoeken. En ik? Ik blijf zitten waar ik zit."



Ook Kees peinst er niet over te vertrekken: "Zal ik jou eens wat vertellen? Al komt hier een bulldozer, dan nog ga ik niet weg. Ik zweer het je, op het graf van mijn moeder. Dat is het laatste dat ik zeg."



Reactie Veiligheidsregio

Louise Schneider van de veiligheidsregio die namens de gemeente het beheer doet, geeft toe dat het een lastige situatie is. Want een camping beheren is voor de gemeente geen alledaagse bezigheid: "Maar we luisteren naar de wensen van de bewoners en we kijken naar hoe we ermee om kunnen gaan, met wat we horen. Het is zoeken."