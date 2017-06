BNN bemiddelt bij ruzie met electronicazaak [FILMPJE]

SINT-OEDENRODE - Stein was als klant Winkelreus Computers in Sint-Oedenrode zo beu dat hij het BNN-programma #BOOS inschakelde. #BOOS is een show van Tim Hofman op Youtube die opkomt voor jongeren die als consument of werknemer slecht worden behandeld. De aflevering die donderdag online is gegaan riep de elektronicazaak op het matje.

De gedupeerde heet Stein en hij is boos op de zaak in Sint-Oedenrode. Hij liet daar zijn mobiel voor 130 euro repareren. Hij betaalde de rekening, maar de mobiel bleek nog steeds niet te werken. Na een paar keer langs de winkel gegaan te zijn, was nog steeds 130 euro armer en deed zijn telefoon het nog steeds niet.



In de video is te zien hoe Tim met Stein de winkel binnenloopt en de aanwezige winkelier, stagiair Tommy, aanspreekt. Arme stagiair Tommy begeeft zich midden in een verhitte strijd waar hij niks van af weet. Omdat Tim het zo met hem te doen heeft, haalt de producent even een taart voor hem.





Winkeleigenaar Maarten weigert via de telefoon aanvankelijk mee te werken met het programma, totdat Tim bluft dat hij net de stagiair naar huis heeft gestuurd. Uiteindelijk arriveert hij op de zaak en wil hij Stein wel toegemoet komen. “Wij hebben liever een klant geholpen, dan een klant niet geholpen”, aldus de eigenaar. Stein krijgt zijn telefoon wordt nu écht gerepareerd én hij krijgt zijn geld terug.

#jesuistommy

Tim sluit nog af met een oproep voor de aardige stagiair Tommy. Door middel van #jesuistommy kunnen mensen op Twitter hun waardering voor hem uitspreken.