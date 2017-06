Bestuurder sportwagen raast met 190 kilometer per uur over N270 in Deurne

DEURNE - Een bestuurder van een sportwagen raasde donderdagavond met een snelheid van 190 kilometer per uur over de N270 in Deurne. Gemiddeld reed hij volgens de politie 165 kilometer per uur, maar de topsnelheid die hij bereikte was 190. Op de N270 mag je tachtig.

De bestuurder van de sportwagen kon zijn rijbewijs inleveren.



"Toch een klein beetje te hard zou je zeggen", is het commentaar van de politie.